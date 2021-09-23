Нардепу из «Голоса» напомнили о работе на Партию регионов. Фото: УП

https://racurs.ua/n160621-nardepu-iz-golosa-napomnili-o-rabote-na-partiu-regionov.html

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Верховная Рада 23 сентября приняла закон об олигархах. «За» проголосовали 279 депутатов, среди них 11 нардепов из группы «Справедливость», которая образовалась на базе фракции «Голос».

По словам главы фракции Ярослава Железняка, нардепы Галина Васильченко и Наталья Пипа получили 20 млн грн помощи на свои округа в обмен на голосование.

Роман Лозинский, Александра Устинова, Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталья Пипа и другие коллеги, которые входят в МФО «Справедливость», сейчас представляют фактически власть и соблазнились на какие-то плюшки, наверное, какие-то должности. И сейчас мы увидим, как они дальше буду изображать, что это была их принципиальная позиция, — заявил он с трибуны в Раде.

Железняк назвал депутатов из группы «Справедливость» «первыми тушками в Раде», после чего ему напомнили о его работе на Партию регионов.

В то же время глава объединения «Справедливость» Александра Устинова заявила, что закон не решит проблему олигархов, но создаст им существенные проблемы.