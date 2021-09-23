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Ракурс
Андрей Герус и Вадим Новинский, фото: Андрей Герус

После принятия закона об олигархах «слуга» похвастался фото с Новинским

23 сен 2021, 18:01
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Андрей Герус, народный депутат из «Слуги народа», сегодня, 23 сентября, на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал фото, на котором жмет руку депутату с ОПЗЖ Вадиму Новинскому.

Сегодня плодотворно работаем в парламенте. Уже приняли ряд важных законопроектов и постановлений, — подписал фото Герус.

Поддержанный Радой сегодня во втором чтении законопроект № 5599, в частности, предусматривает необходимость госслужащим отчитываться о контактах с олигархами. Герус в комментариях к этой публикации отметил, что соответствующее требование еще не вступило в силу, однако он уже «отчитывается».


Напомним, сегодня Верховная Рада голосами 279 депутатов поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Источник: Ракурс


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