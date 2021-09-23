Закон об олигархах — исторический прыжок или шаг назад: реакция соцсетей

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Закон об олигархах (деолигархизации) под ссоры и протесты 23 сентября приняла Верховная Рада. По мнению нардепов из монобольшинства — фракции «Слуга народа», инициированный Владимиром Зеленским проект закона должен ограничить влияние олигархов на политическую жизнь и бизнес в Украине. В то же время оппозиционные политики связывают его с узурпацией власти, началом диктатуры в стиле Лукашенко-Путина и отмечают, что закон был принят в нарушение регламента работы Рады.

Закон об олигархах — кто поддержал

Президентский закон с длинным названием «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанной с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» сегодня поддержали 279 депутатов при 226 необходимых. Речь идет о фракциях и группах:

«Слуга народа» (229 голосов),

«Доверие» (15),

«За Будущее» (18),

«Голос» (11).

В «Голосе» закон поддержала группа, которая противостоит лидеру партии Кире Рудик и главе фракции Ярославу Железняку. Эти парламентарии ссорились как во время его принятия, так и потом — в соцсетях.

Закон об олигархах — о чем он

Принятый закон содержит определение понятия «олигарх». Речь идет о физическом лице, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным, владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который на момент введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

имеет активы, превышающие один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (это 2 млрд 270 млн грн).

Олигархов будет включать в реестр Совет национально безопасности и обороны, где председательствует президент, на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Этот пункт закона вызывает значительное сопротивление у оппозиционных партий, поскольку СНБО контролирует Зеленский. Кроме этого, как заявляет часть парламентариев, инициатива президента рассматривалась в Раде с «нарушением законов, процедур, здравого смысла и элементарной порядочности».

Закон об олигархах — реакция сторонников

Этот законопроект — первое решение всех 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет, — так прокомментировал законопроект президент Владимир Зеленский.

Были ли нарушения регламента и Конституции (во время рассмотрения закона — ред.) — вероятно, да. Это установит Конституционный суд. И в том состоянии в котором он есть, точно не в интересах большинства. Ряд фракций обещает представление в КСУ — их право. Точно должно произойти — внесение в реестр олигархов Ахметова, Фирташа, Новинского, Коломойского, Пинчука, вероятно, других. Их группы в парламенте и те, кто имеют доступ к их каналах, как правило, не голосовали или отсутствовали, — написал нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин, который поддержал законопроект Зеленского.

Олигархи — внутренние враги нашего государства. Борьба с ними является одним из ключевых пунктов программы партии, с которой мы шли на выборы и обещали нашим избирателям… И да, вполне разделяю мнение коллег о недопустимости нарушения процедуры (во время голосования — ред.), — написала нардеп Соломия Бобровская. …Закон является популистским и декларативным, и вместе с ним должен идти в пакет не законопроект 5600, который закручивает гайки бизнесу, а антитрастовый пакет законов и эффективно работающий Антимонопольный комитет. Этот закон точно не изменит в краткосрочной перспективе жизнь украинцев… Мы понимаем, почему большинство оппозиционных партий будут голосовать против этого закона — эти люди в политике давно и им нужно защищать себя и своих спонсоров от малейшей опасности их капиталам. Вам достаточно будет включить вечером телеканалы Ахметова, Пинчука, Порошенко, Коломойского, чтобы понять, кто будет сидеть в студии… Абсолютно разделяем мнение коллег о недопустимости нарушения процедуры, — указала нардеп Александра Устинова.

По сути закона — он никакой, эффекта не даст. Поэтому судебная реформа и Антимонопольный комитет — основы реальной деолигархизации. Но это первый прецедент, когда олигархи признаны и закреплены на законодательном уровне, — убеждает нардеп Юлия Клименко, которая также поддержала инициативу Зеленского.

Закон об олигархах — кто «против»

Я лично подала 12 поправок к так называемому антиолигархическому закону, которыми предлагала усилить антимонопольное законодательство, передать право определять чрезмерное влияние не неконституционному СНБО, а антикоррупционным органам. Я так и не услышала от «слуг», почему мы с коллегами не имеем права представить в зале и рассматривать поправки, — считает нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Настоящая деолигархизация от Зеленского начинается именно с того момента, когда слуги олигархов, во всех фракциях, голосуют за «Законопроект о деолигархизации», — написал экс-нардеп Борислав Береза. За закон, который типа против олигархов, голосовали фракции олигархов и депутаты олигархов. Реальным олигархам реально плевать на этот закон. Ничего общего с классическим определением олигархата этот закон не имеет. Закон выписан так, чтобы Зеленский сам определил — кто олигарх, а кто нет, это предоставление Зеленскому чрезмерного политического веса, — указал парламентарий Владимир Арьев.

Завтра будет самый интересный СНБО в истории СНБО, — отметил пользователь Фейсбук. Знать историю в нашей стране очень больно. Видишь глупости, которые делали наши предшественники в безупречно одинаковом исполнении современников. И такую же искреннюю веру в то, что на этот раз получится иначе. Вспоминается лучшее из известных мне определений идиотизма — каждый раз делать то же, ожидая иного результата, — Владимир Вятрович.

Представители олигархов этого закона не боялись, но шантажировали Зеленского, что голоса не дадут, если он не выполнит их условий. Условия заключались в том, что следующий законопроект № 5600, который повышал налоги, в том числе и для олигархического бизнеса не будет принят. Зеленский ушел на сговор с олигархами, № 5600 сняли. В результате фракции Коломойского, Веревского, большинство людей Ахметова и часть фракции «Голос» согласились не только поддержать Зеленского, но и ограничить права депутатов обсудить поправки. Противно из-за лжи, — отметил нардеп Николай Княжицкий. Руслан Стефанчук сделал серьезную заявку на спикерское кресло и… заодно заработал себе на уголовное дело за препятствование деятельности народного депутата. Из-за непредоставления слова авторам поправок в постатейном рассмотрении. А это, кстати, предусмотрено регламентом ВР. В Украине власть рано или поздно становится оппозицией, — убеждает депутат Виктория Сюмар. ВР приняла так называемый «закон об олигархах», который дает возможность Зеленскому и его СНБО самовольно формировать «реестр олигархов», которые попадают под различные ограничения и репрессии. Конечно, ни один из олигархов не попадает под этот закон, поэтому все олигархические группы ВР верноподданно проголосовали за его принятие. Это — открытый шаг к созданию в Украине диктатуры. По смыслам и процедуре принятия этот закон очень похож на «законы 16 января», — отметил депутат Киевского горсовета Виктор Таран.

«Ракурс» предлагает читателям ознакомиться со ст. 11 закона.