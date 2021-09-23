Закон про олігархів — історичний стрибок чи крок назад: реакція соцмереж

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Ракурс

Закон про олігархів (тобто деолігархізацію) під сварки і протести 23 вересня ухвалила Верховна Рада. На думку нардепів з монобільшості — фракції «Слуга народу», ініційований Володимиром Зеленським проект закону повинен обмежити вплив олігархів на політичне життя та бізнес в Україні. Водночас опозиційні політики пов’язують його з узурпацією влади, початком диктатури у стилі Лукашенка-Путіна й наголошують, що закон було ухвалено в порушення регламенту роботи Ради.

Закон про олігархів — хто підтримав

Президентський закон з довгою назвою «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» сьогодні підтримали 279 депутатів при 226 необхідних. Йдеться про фракції та групи:

«Слуга народу» (229 голосів),

«Довіра» (15),

«За Майбутнє" (18),

«Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик та голові фракції Ярославу Желєзняку. Ці парламентарі почубилися як під час його ухвалення, так і потім — у соцмережах.

Закон про олігархів — про що він

Ухвалений закон містить визначення поняття «олігарх». Йдеться про фізичну особу, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день запровадження в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінантне) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та впродовж одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

має активи, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд 270 млн грн).

Олігархів включатиме до реєстру Рада національно безпеки та оборони, в якій головує президент, на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету. Цей пункт закону викликає значний супротив в опозиційних партій, оскільки РНБО контролює Зеленський. Окрім цього, як заявляє частина парламентарів, ініціативу президента голосували у Раді з «порушенням законів, процедур, здорового глузду і елементарної порядності».

Закон про олігархів — реакція прихильників

Цей законопроект — перше рішення за всі 30 років незалежності, що демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так, цього більше не буде, — так прокоментував законопроект президент Володимир Зеленський.

Чи були порушення регламенту та Конституції — ймовірно, так. Встановить Конституційний суд. І в тому стані в якому він є, точно не в інтересах більшості. Ряд фракцій обіцяє подання в КСУ — їхнє право. Що точно має статися — внесення в реєстр олігархів Ахметова, Фірташа, Новинського, Коломойського, Пінчука, ймовірно, інших. Їхні групи в парламенті та ті, хто мають доступ до їхніх каналів, переважно, не голосували або були відсутні, — написав нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який підтримав законопроект Зеленського.

Олігархи — внутрішні вороги нашої держави. Боротьба з ними є одним з ключових пунктів програми партії, з якою ми йшли на вибори і обіцяли нашим виборцям… І так, цілком поділяю думку колег щодо неприпустимості порушення процедури (під час голосування — ред.), — написала нардеп Соломія Бобровська.

…Закон є популістичним і декларативним, і разом з ним мав би йти в пакеті не законопроект 5600, який закручує гайки бізнесу, а антитрастовий пакет законів та ефективно працюючий Антимонопольний комітет. Цей закон точно не змінить в короткостроковій перспективі життя українців… Ми розуміємо, чому більшість опозиційних партій голосуватиме проти цього закону — ці люди в політиці давно і їм потрібно захищати себе і своїх спонсорів від щонайменшої небезпеки їх капіталам. Вам достатньо буде ввімкнути ввечері телеканали Ахметова, Пінчука, Порошенка, Коломойського, щоб зрозуміти, хто сидітиме в студії… Абсолютно поділяємо думку колег щодо неприпустимості порушення процедури, — вказала нардеп Олександра Устінова.

Щодо суті закону — він ніякий, ефекту не дасть. Тому судова реформа і Антимонопольний комітет — основи реальної деолігархізації. Але це перший прецедент, коли олігархи визнані та закріплені на законодавчому рівні, — переконує нардеп Юлія Клименко, котра також підтримала ініціативу Зеленського.

Закон про олігархів — хто «проти»

Я особисто подала 12 поправок до так званого антиолігархічного закону, якими пропонувала посилити антимонопольне законодавство, передати право визначати надмірний вплив не неконституційному РНБО, а антикорупційним органам. Я так і не почула від «слуг», чому ми з колегами не маємо права презентувати в залі і розглядати поправки, — вважає нардеп під «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Справжня деолігархізація від Зеленського починається саме з того моменту, коли слуги олігархів, у всіх фракціях, голосують за «Законопроект щодо деолігархізації», — написав екс-нардеп Борислав Береза.

За закон, який типу проти олігархів, голосували фракції олігархів і депутати олігархів. Реальним олігархам реально плювати на цей закон. Нічого спільного з класичним визначенням олігархату цей закон не має. Закон виписаний так, щоб Зеленський сам визначив — хто олігарх, а хто ні, тому це надання Зеленському надмірної політичної ваги, — вказав парламентар Володимир Ар'єв.

Завтра буде найцікавіше РНБО в історії РНБО, — зауважив користувач Фейсбук.

Знати історію в нашій країні дуже боляче. Бачиш дурниці, які робили наші попередники у бездоганно однаковому виконанні сучасників. І таку ж щиру віру — цього разу вийде інакше. Пригадується найкраще з відомих мені визначень ідіотизму — кожного разу робити те саме, очікуючи іншого результату, — Володимир В’ятрович.

Представники олігархів цього закону не боялися, але шантажували Зеленського, що голоси не дадуть, якщо він не виконає їхніх умов. Умови полягали в тому, що наступний законопроект № 5600, який підвищував податки, зокрема, й для олігархічних бізнесів не буде ухвалено. Зеленський пішов на змову з олігархами, № 5600 зняли. У результаті фракції Коломойського, Веревського, більшість людей Ахметова і частина фракції «Голос» погодилися не лише підтримати Зеленського, а й обмежити права депутатів обговорити поправки. Гидко від брехні, — зазначив нардеп Микола Княжицький.

Руслан Стефанчук зробив серйозну заявку на спікерське крісло і… заодно заробив собі на кримінальну справу, за перешкоджання діяльності народного депутата. Через ненадання слова авторам правок в постатейному розгляді. А воно, до речі, передбачено регламентом ВР. В Україні влада рано чи пізно стає опозицією, — переконує депутат Вікторія Сюмар.

ВР ухвалила так званий «закон про олігархів», який дає надає можливість Зеленському та його РНБО самовільно формувати «реєстр олігархів», які потрапляють під різноманітні обмеження та репресії. Звісно, жоден із олігархів не потрапляє під цей закон, саме тому всі олігархічні групи ВР вірнопіддано проголосували за його ухвалення. Це — відкритий крок до творення в Україні диктатури. За смислами та процедурою ухвалення цей закон дуже подібний до «диктаторських законів 16 січня»… Навіть, якщо комусь здається, що більше 20−30% рейтингу Зеленського цю диктатуру зацементують, — зауважив депутат Київської міськради Віктор Таран.

«Ракурс» пропонує читачам ознайомитися з ст. 11 закону.