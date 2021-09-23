Кислотные дожди накроют Францию – когда ожидаются осадки. Фото: magnitico.com

https://racurs.ua/n160618-kislotnye-dojdi-nakrout-franciu-kogda-ojidautsya-osadki.html

Ракурс

Во Франции на выходных могут пройти кислотные дожди из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма.

Кроме потока лавы, вулкан выбрасывает в атмосферу большое количество серы, постепенно эта масса достигнет Франции. Об этом заявил глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон.

Сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди. Эти дожди уже идут недалеко от Франции, и они, безусловно, пройдут у нас на этих выходных, — предупредил он.

Извержение вулканической гряды началось 19 сентября. До этого на острове Пальма за неделю произошло более 25 тыс. землетрясений, в результате были эвакуированы несколько тысяч человек, сотни домов были повреждены.

Власти страны создали над островом две зоны ограниченного воздушного пространства. В них могут входить только самолеты государственных сил, органов безопасности и службы экстренной помощи.

Напомним, ранее во Франции по меньшей мере девять человек погибли в штормовом Средиземном море. Жертв стихии волны вынесли на глубину во время купания в шторм сразу на нескольких разных пляжах побережья.