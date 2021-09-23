Кислотні дощі накриють Францію – коли очікуються опади. Фото: magnitico.com

https://racurs.ua/ua/n160618-kyslotni-doschi-nakryut-franciu-koly-ochikuutsya-opady.html

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У Франції на вихідних можуть пройти кислотні дощі через виверження вулкана на іспанському острові Пальма.

Крім потоку лави, вулкан викидає в атмосферу велику кількість сірки, поступово ця маса досягне Франції. Про це заявив глава метеорологічної служби телеканалу BFMTV Крістоф Персон.

Сірка вступає в реакцію з водяною парою в повітрі, в результаті чого утворюється сірчана кислота, яка викликає кислотні дощі. Ці дощі вже йдуть недалеко від Франції, і вони, безумовно, пройдуть у нас на цих вихідних, — попередив він.

Виверження вулканічної гряди розпочалося 19 вересня. До цього на острові Пальма за тиждень сталося понад 25 тис. землетрусів, в результаті евакуювали кілька тисяч людей, сотні будинків були пошкоджені.

Влада країни створили над островом дві зони обмеженого повітряного простору. У них можуть входити тільки літаки державних сил, органів безпеки та служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Франції щонайменше дев’ять людей загинули у штормовому Середземному морі. Жертв стихії хвилі винесли на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя.