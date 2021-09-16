Дев’ятьох людей затягло у штормове море під час купання на пляжах Франції

Дев’ять людей загинули у штормовому морі у Франції, фото: Yachting Magazine

https://racurs.ua/ua/n160265-dev-yatoh-ludey-zatyaglo-u-shtormove-more-pid-chas-kupannya-na-plyajah-franciyi.html

Ракурс

У Франції щонайменше дев’ять людей загинули у штормовому Середземному морі.

Жертв стихії хвилі винесли на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя. Про це повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що в регіоні вже кілька днів дмуть сильні вітри, які призводять до утворення високих хвиль, проте низка відпочивальників не усвідомлюють небезпеку, оскільки попри негоду температура повітря залишається досить високою — близько +24°.

Трагедії сталися в таких регіонах Франції:

в районі міста Еро потонули п’ятеро людей віком від 60 до 70 років;

біля міста Буш-дю-Рон потонули двоє осіб віком 58 та 71 рік;

на пляжі містечка Лекат загинули двоє осіб.

�#Intervention|| Les #SapeursPompiers de l'#Hérault sont mobilisés Commune de Marseillan, Sérignan-Plage et @AgdeOfficiel pour des débuts de noyade ou des noyades La mer agitée rend les activités nautiques dangereuses ⚠️ Évitez la baignade #Houle#Vagues#InfoFlashpic.twitter.com/AfW5xoVTXW — Pompiers 34 (@SDIS34) September 15, 2021

Зазначається, що жертв могло бути більше — в районі Еро течія відносила в море 12 людей, сімох з них вдалося витягти на берег рятувальникам.

Після цього в регіоні оголосили тривогу через негоду, дощі та повені, рятувальники закликають людей утриматися від купання.

Джерело: «Громадське»