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Дев’ять людей загинули у штормовому морі у Франції, фото: Yachting Magazine

Дев’ятьох людей затягло у штормове море під час купання на пляжах Франції

16 вер 2021, 15:08
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У Франції щонайменше дев’ять людей загинули у штормовому Середземному морі.

Жертв стихії хвилі винесли на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя. Про це повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що в регіоні вже кілька днів дмуть сильні вітри, які призводять до утворення високих хвиль, проте низка відпочивальників не усвідомлюють небезпеку, оскільки попри негоду температура повітря залишається досить високою — близько +24°.

Трагедії сталися в таких регіонах Франції:

  • в районі міста Еро потонули п’ятеро людей віком від 60 до 70 років;
  • біля міста Буш-дю-Рон потонули двоє осіб віком 58 та 71 рік;
  • на пляжі містечка Лекат загинули двоє осіб.

Зазначається, що жертв могло бути більше — в районі Еро течія відносила в море 12 людей, сімох з них вдалося витягти на берег рятувальникам.


Після цього в регіоні оголосили тривогу через негоду, дощі та повені, рятувальники закликають людей утриматися від купання.

Джерело: «Громадське»


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