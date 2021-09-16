Девять человек затянуло в штормовое море во время купания на пляжах Франции

Девять человек погибли в штормовом море во Франции, фото: Yachting Magazine

https://racurs.ua/n160265-devyat-chelovek-zatyanulo-v-shtormovoe-more-vo-vremya-kupaniya-na-plyajah-francii.html

Ракурс

Во Франции по меньшей мере девять человек погибли в штормовом Средиземном море.

Жертв стихии волны вынесли на глубину во время купания в шторм сразу на нескольких разных пляжах побережья. Об этом сообщает издание «Громадське».

Отмечается, что в регионе уже несколько дней дуют сильные ветры, которые приводят к образованию высоких волн, однако многие отдыхающие не осознают опасность, поскольку несмотря на непогоду температура воздуха остается достаточно высокой — около +24°.

Трагедии произошли в таких регионах Франции:

в районе города Эро утонули пять человек в возрасте от 60 до 70 лет;

у города Буш-дю-Рон утонули двое человек в возрасте 58 и 71 год;

на пляже городка Лекат погибли два человека.

�#Intervention|| Les #SapeursPompiers de l'#Hérault sont mobilisés Commune de Marseillan, Sérignan-Plage et @AgdeOfficiel pour des débuts de noyade ou des noyades La mer agitée rend les activités nautiques dangereuses ⚠️ Évitez la baignade #Houle#Vagues#InfoFlashpic.twitter.com/AfW5xoVTXW

— Pompiers 34 (@SDIS34) September 15, 2021

Отмечается, что жертв могло быть больше — в районе Эро течение относило в море 12 человек, семь из них удалось вытащить на берег спасателям.

После этого в регионе объявили тревогу из-за непогоды, дождей и наводнения, спасатели призывают людей воздержаться от купания.