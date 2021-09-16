Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Девять человек погибли в штормовом море во Франции, фото: Yachting Magazine

Девять человек затянуло в штормовое море во время купания на пляжах Франции

16 сен 2021, 15:08
999

Во Франции по меньшей мере девять человек погибли в штормовом Средиземном море.

Жертв стихии волны вынесли на глубину во время купания в шторм сразу на нескольких разных пляжах побережья. Об этом сообщает издание «Громадське».

Отмечается, что в регионе уже несколько дней дуют сильные ветры, которые приводят к образованию высоких волн, однако многие отдыхающие не осознают опасность, поскольку несмотря на непогоду температура воздуха остается достаточно высокой — около +24°.

Трагедии произошли в таких регионах Франции:

  • в районе города Эро утонули пять человек в возрасте от 60 до 70 лет;
  • у города Буш-дю-Рон утонули двое человек в возрасте 58 и 71 год;
  • на пляже городка Лекат погибли два человека.

Отмечается, что жертв могло быть больше — в районе Эро течение относило в море 12 человек, семь из них удалось вытащить на берег спасателям.

После этого в регионе объявили тревогу из-за непогоды, дождей и наводнения, спасатели призывают людей воздержаться от купания.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров