Після ухвалення закону про олігархів «слуга» похвалився фото із Новинським

Андрій Герус та Вадим Новинський, фото: Андрій Герус

https://racurs.ua/ua/n160620-pislya-uhvalennya-zakonu-pro-oligarhiv-sluga-pohvalyvsya-foto-iz-novynskym.html

Ракурс

Андрій Герус, народний депутат зі «Слуги народу», сьогодні, 23 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото, на якому тисне руку депутату з ОПЗЖ Вадиму Новинському.

Сьогодні плідно працюємо у парламенті. Вже прийняли ряд важливих законопроектів та постанов, — підписав фото Герус.

Підтриманий Радою сьогодні в другому читанні законопроект № 5599, зокрема, передбачає необхідність держслужбовцям звітувати про контакти з олігархами. Герус у коментарях до цієї публікації зазначив, що відповідна вимога ще не набула чинності, проте він вже «звітує".

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада голосами 279 депутатів підтримала законопроект президента України Володимира Зеленського «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».