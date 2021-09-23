Нардепу з «Голосу» пригадали роботу на Партію регіонів

Нардепу з «Голосу» пригадали роботу на Партію регіонівhttps://racurs.ua/ua/n160621-nardepu-z-golosu-prygadaly-robotu-na-partiu-regioniv.htmlРакурс
Верховна Рада 23 вересня прийняла закон про олігархів. «За» проголосували 279 депутатів, серед них 11 нардепів з групи «Справедливість», яка утворилася на базі фракції «Голос».
За словами голови фракції Ярослава Железняка, нардепи Галина Васильченко і Наталія Піпа отримали 20 млн грн допомоги на свої округи в обмін на голосування.
Роман Лозинський, Олександра Устинова, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталія Піпа та інші колеги, які входять до «Справедливості», представляють фактично владу і спокусилися на якісь плюшки, напевно, посади. І зараз ми побачимо, як вони далі вдаватимуть, що це була їхня принципова позиція, — заявив він з трибуни в Раді.
Железняк назвав депутатів із групи «Справедливість» «першими тушками в Раді», натомість йому нагадали про його роботу на Партію регіонів.
Водночас очільниця об'єднання «Справедливість» Олександра Устинова заявила, що закон не вирішить проблему олігархів, але створить їм суттєві проблеми.
Цей закон не нашкодить звичайним громадянам, які точно не володіють мільярдами чи медіа та не впливають на політику. Це було б для нас червоною лінією. Але цей закон може стати тим, що створить проблеми олігархам, які заробляють мільярди на українцях і державних ресурсах, — сказала вона.