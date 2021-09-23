Нардепу з «Голосу» пригадали роботу на Партію регіонів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160621-nardepu-z-golosu-prygadaly-robotu-na-partiu-regioniv.html

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Верховна Рада 23 вересня прийняла закон про олігархів. «За» проголосували 279 депутатів, серед них 11 нардепів з групи «Справедливість», яка утворилася на базі фракції «Голос».

За словами голови фракції Ярослава Железняка, нардепи Галина Васильченко і Наталія Піпа отримали 20 млн грн допомоги на свої округи в обмін на голосування.

Роман Лозинський, Олександра Устинова, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталія Піпа та інші колеги, які входять до «Справедливості», представляють фактично владу і спокусилися на якісь плюшки, напевно, посади. І зараз ми побачимо, як вони далі вдаватимуть, що це була їхня принципова позиція, — заявив він з трибуни в Раді.

Железняк назвав депутатів із групи «Справедливість» «першими тушками в Раді», натомість йому нагадали про його роботу на Партію регіонів.

Водночас очільниця об'єднання «Справедливість» Олександра Устинова заявила, що закон не вирішить проблему олігархів, але створить їм суттєві проблеми.