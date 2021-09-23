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Ракурс
Ентоні Джошуа та Олександр Усик, скріншот відео

Усик і Джошуа провели «дуель поглядів» напередодні поєдинку (ВІДЕО)

23 вер 2021, 18:39
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Олександр Усик, відомий український боксер, та чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа напередодні майбутнього бою провели прес-конференцію, а також першу «битву поєдинків».

Загалом обидва боксери коректно поводилися щодо один одного.

Усик приїхав на прес-конференцію в екстравагантному червоному костюмі.

Сам поєдинок, на якому Усик як обов’язковий претендент на титул WBO у суперважкій вазі зійдеться на рингу з Джошуа, чемпіоном WBA, WBO і IBF, відбудеться 25 вересня на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» у Лондоні (Велика Британія).


Нагадаємо, Усик у середині вересня зняв відео, у якому розхвалив Джошуа, заявивши, що його майбутній суперник є «суперзіркою». Це відео було опубліковане на сторінці у Твіттері промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Джерело: Ракурс


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