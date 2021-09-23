Ентоні Джошуа та Олександр Усик, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n160622-usyk-i-djoshua-provely-duel-poglyadiv-naperedodni-poiedynku-video.html

Ракурс

Олександр Усик, відомий український боксер, та чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа напередодні майбутнього бою провели прес-конференцію, а також першу «битву поєдинків».

Загалом обидва боксери коректно поводилися щодо один одного.

Усик приїхав на прес-конференцію в екстравагантному червоному костюмі.

Сам поєдинок, на якому Усик як обов’язковий претендент на титул WBO у суперважкій вазі зійдеться на рингу з Джошуа, чемпіоном WBA, WBO і IBF, відбудеться 25 вересня на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» у Лондоні (Велика Британія).

Нагадаємо, Усик у середині вересня зняв відео, у якому розхвалив Джошуа, заявивши, що його майбутній суперник є «суперзіркою». Це відео було опубліковане на сторінці у Твіттері промоутерської компанії Matchroom Boxing.