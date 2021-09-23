Погода в Україні. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні 24 вересня, в п’ятницю, буде дощовою і холодною. В усіх областях синоптики прогнозують опади, на додачу до яких приєднається вітер.

На території країни вируватиме сильний північно-західний вітер. За дощі ж відповідатиме атмосферний фронт північного циклону. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується дощова. Температура повітря вночі буде 4−7°, вдень підніметься до 12−13°.

Погода у Львові також буде з опадами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень піднімуться до 11−14°.

Погода в Харкові також очікується з дощем. Вночі температуру опуститься до 4−6°, вдень — 10−12°.

Погода в Одесі буде з невеликими опадами, очікується мінлива хмарність. Вночі прогнозується 8−12°, вдень — 15−18°.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 вересня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo