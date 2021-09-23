«Слуги» «напали» на коллегу, неголосовавшего за закон об олигархах

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Ракурс

Закон об олигархах поссорил депутатов партии «Слуга народа». Во внутреннем чате нардепы выразили возмущение, почему Федор Вениславский не проголосовал за инициативу Зеленского.

Депутаты обратились к руководству, чтобы получить объяснения, на фоне заявлений, что Людмилу Буймистер могут исключить из фракции за неголосование.

Проясните нам доверчивым, что это за х. я? — написал Игорь Марчук во внутреннем чате.

Вениславский сказал, что выяснит, почему голос не отобразился. Депутат пояснил, что это могло случиться, потому что он голосовал в зале, а карта в это время была на трибуне.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом 23 сентября законопроект Владимира Зеленского об олигархах. «За» проголосовали 279 депутатов.

В понедельник, 20 сентября, на согласительном совете спикер Дмитрий Разумков отказался вносить этот законопроект в повестку дня из-за того, что документ сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Его позицию поддержали представители оппозиционных фракций. Но монобольшинство настаивала на срочном рассмотрении.

Рада в первом чтении поддержала этот документ 1 июля. В сентябре он попал на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, в Раде считают, что могут рассмотреть его и без заключения европейцев. Омбудсмен Денисова увидела во многих положениях закона нарушения прав человека.