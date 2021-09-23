24 сентября – праздник завтра и день в истории. Фото: УНН

https://racurs.ua/n160629-24-sentyabrya-prazdnik-zavtra-i-den-v-istorii.html

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Праздник завтра — 24 сентября — память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века.

По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, соблазнившись ее красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, не ставится человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю мерзость прелюбодеяния.

Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя различным мучениям. Знакомая игуменья, которая видела страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь, причем втайне от всех. Мужчина узнал о подвиге жены уже после ее смерти и также принял постриг.

В этот день именины празднуют Николай, Виктор, Петр, Роман, Сергей, Герман, Евдокия и Дмитрий.

День в истории: