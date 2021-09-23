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24 сентября – праздник завтра и день в истории. Фото: УНН

24 сентября — праздник завтра и день в истории

23 сен 2021, 21:48
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Праздник завтра — 24 сентября — память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века.

По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, соблазнившись ее красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, не ставится человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю мерзость прелюбодеяния.

Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя различным мучениям. Знакомая игуменья, которая видела страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь, причем втайне от всех. Мужчина узнал о подвиге жены уже после ее смерти и также принял постриг.

В этот день именины празднуют Николай, Виктор, Петр, Роман, Сергей, Герман, Евдокия и Дмитрий.


День в истории:

  • в 1852 году француз Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем;
  • в 1869 году массовая скупка золотых слитков двумя бизнесменами спровоцировала панику на американском рынке. Этот день даже получил название «черная пятница»;
  • в 1948 году основали компанию Honda Motor;
  • в 1951 году в Голливуде показали первый панорамный фильм;
  • в 1957 году состоялось торжественное открытие стадиона футбольного клуба «Барселона»;
  • в 1998 году в Лионе (Франция) впервые провели операцию по трансплантации руки человеку;
  • в 2004 году «яичное покушение» на претендента на президентский пост в Украине Виктора Януковича.

Источник: Ракурс


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