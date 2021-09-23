24 сентября — праздник завтра и день в историиhttps://racurs.ua/n160629-24-sentyabrya-prazdnik-zavtra-i-den-v-istorii.htmlРакурс
Праздник завтра — 24 сентября — память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века.
По преданию, Феодора находилась со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, соблазнившись ее красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, не ставится человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю мерзость прелюбодеяния.
Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя различным мучениям. Знакомая игуменья, которая видела страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь, причем втайне от всех. Мужчина узнал о подвиге жены уже после ее смерти и также принял постриг.
В этот день именины празднуют Николай, Виктор, Петр, Роман, Сергей, Герман, Евдокия и Дмитрий.
День в истории:
- в 1852 году француз Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем;
- в 1869 году массовая скупка золотых слитков двумя бизнесменами спровоцировала панику на американском рынке. Этот день даже получил название «черная пятница»;
- в 1948 году основали компанию Honda Motor;
- в 1951 году в Голливуде показали первый панорамный фильм;
- в 1957 году состоялось торжественное открытие стадиона футбольного клуба «Барселона»;
- в 1998 году в Лионе (Франция) впервые провели операцию по трансплантации руки человеку;
- в 2004 году «яичное покушение» на претендента на президентский пост в Украине Виктора Януковича.