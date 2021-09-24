Американець розстріляв людей у супермаркеті та наклав на себе руки

Стрілянина. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160631-amerykanec-rozstrilyav-ludey-u-supermarketi-ta-naklav-na-sebe-ruky.html

Ракурс

У США невідомий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті та наклав на себе руки. Трагедія трапилася в американському містечку Колльєрвіль, що в штаті Теннессі.

Унаслідок нападу одна людина загинула, а ще 12 — зазнали поранень. Про це повідомляє Reuters.

Один із постраждалих перебував у хірургії, а ще один — у реанімації. Сам стрілець помер на місці події.

Очільник поліції Колльєрвіля Дейл Лейн наголосив, що на момент початку стрілянини в магазині було 44 співробітники та наразі невідома кількість покупців — люди ховалися в морозильних камерах і замкнених офісах. Одного чоловіка врятували з даху будівлі.

Стрілянину вже назвали «найжахливішою подією в історії Колльєрвіля», але відомо, що жодних ознак тероризму в цих діях не було.

Поліція стверджує, що знайшла стрілка мертвим з очевидним вогнепальним пораненням, якого він собі завдав. Особу чоловіка поки не встановлено, про мотиви його дій невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянина на Одещині пролунала 14 липня. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата в небо, святкуючи весілля та влаштувавши затор у передмісті Одеси.

Джерело: Reuters