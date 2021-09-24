Геращенко. Фото: Харків тудей

https://racurs.ua/ua/n160632-zamah-na-shefira-u-mvs-prypustyly-scho-vynnyh-mojut-ne-znayty.html

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Замах на Шефіра може залишитися безкарним для злочинців. Заступник голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Антон Геращенко заявив, що наразі правоохоронці роблять усе можливе, щоб упіймати нападників.

Однак він додав, що їх можуть і не знайти. Таку заяву Геращенко зробив в ефірі «Право на владу».

За словами заступника голови МВС, у подібних справах не можливо гарантувати, що винних у нападі на першого помічника президента Сергія Шефіра обов’язково знайдуть, але пошуки активно тривають.

У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе, — додали у МВС.



Зокрема, Геращенко наголосив, що зараз правоохоронці активно працюють над пошуком вбивці черкаського бізнесмена, якого розстріляли в той же день, коли скоїли замах на Сергія Шефіра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілок, який обстріляв автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, залишив на місці інциденту цінні речові докази — гільзи патронів, які продавалися під дозвіл у магазині. Завдяки цьому можна відстежити їхнє походження.