Євросоюз оновив перелік країн «зеленої» карантинної зони

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Карантин в Євросоюзі наразі не впливає на українських туристів. Україна залишається в переліку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу. Рада ЄС вилучила зі списку країн «зеленої» зони Молдову, Боснію і Герцеговину, але внесла Чилі, Кувейт і Руанду.

Перелік, в якому наразі знаходиться 14 країн, почав діяти з 23 вересня. З цього дня державам ЄС і Шенгенської зони рекомендовано поступово скасувати обмеження на поїздки усіх жителів країн із списку, повідомляє прес-служба ради Європейського Союзу.

Включення до «зеленого переліку» не надає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення України в національні «зелені переліки» держави-члени ЄС ухвалюють самостійно.

10 вересня Рада ЄС рекомендувала країнам-членам дозволити подорожі для осіб з Уругваю та обмежити поїздки для осіб з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Брунею, Японії та Сербії.

Станом на 24 вересня до переліку безпечних третіх країн, для громадян яких рекомендують дозволити туристичні подорожі до Європейського Союзу входять:

Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер, на основі якого кожна держава-член вирішуватиме до якої «зони ризику» відносити ту чи іншу країну та на яких умовах впускати іноземних туристів.

14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тис. населення.