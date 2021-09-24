Чому олігархи підтримали закон проти себе, розповів Малюська. Фото: censor.net

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Закон про олігархів прийняла Верховна Рада 23 вересня. Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому деякі так звані «олігархічні групи» у парламенті підтримали цей законопроект.

За його словами, у монобільшості було достатньо голосів, щоби ухвалити цей закон і без такої підтримки. Про це міністр сказав в ефірі «Право на владу».

Є старе правило, яке працює у політиці й поза політикою: якщо не можеш зупинити, треба очолити. Очолити поки що не вдається, тому вони синхронно натискають на кнопки там, де в цьому потреби немає, — сказав Малюська.

Він також розповів, що олігархічні групи намагаються вдати із себе «янголяток» та захистити власні інтереси.

Хтось телепередачі створює про деолігархізацію і як ми будемо боротися з олігархами на своєму каналі, власник якого ризикує потрапити в реєстр. Люди вдають, що «я не я, хата не моя — я скраю», — зазначив очільник Мін’юсту.

Нагадаємо, закон про олігархів № 5599 нардепам доведеться переголосовувати у Верховній Раді. У його текст під час скандального обговорення в залі 23 вересня вкралася юридична помилка. Нардепи «Слуги народу», «Довіри» та «За майбутнє" настільки поспішали, що врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

Верховна Рада ухвалила в цілому 23 вересня законопроект Володимира Зеленського про олігархів. «За» проголосували 279 депутатів. У понеділок, 20 вересня, на погоджувальній раді спікер Дмитро Разумков відмовився вносити цей законопроект до порядку денного через те, що документ наразі перебуває на розгляді Венеційської комісії. Його позицію підтримали представники опозиційних фракцій. Але монобільшість наполягала на терміновому розгляді.

Рада у першому читанні підтримала цей документ 1 липня. У вересні він потрапив на експертизу до Венеціанської комісії. Утім, в Раді вважають, що можуть розглянути його і без висновку європейців. Омбудсмен Денісова помітила у багатьох положеннях закону порушення прав людини.