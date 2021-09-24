Збій турборежиму — закон про олігархів переголосують

https://racurs.ua/ua/n160636-zbiy-turborejymu-zakon-pro-oligarhiv-peregolosuut-dokument.html

Ракурс

Закон про олігархів № 5599 нардепам доведеться переголосовувати у Верховній Раді.

У його текст під час скандального обговорення в залі 23 вересня вкралася юридична помилка. Нардепи «Слуги народу», «Довіри» та «За майбутнє" настільки поспішали, що врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

Це питання терміново розглянув уранці 24 вересня Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Як виявилося, у четвер більшість врахувала одночасно три (№ 396, № 398, № 406) поправки до ст. 5, які суперечать одна одній.

У цій новелі йдеться про механізм визнання громадянина олігархом. Відповідне рішення комітету оприлюднив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

100500 разів говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати ст. 5 закону. Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування, — прокоменутвав нардеп колізію.



Железняк припускає, що закон про олігархів можуть підписати не раніше початку жовтня.