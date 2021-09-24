Під Києвом згоріли п’ять авто - з’явилися жахливі фото

https://racurs.ua/ua/n160635-pid-kyievom-zgorily-p-yat-avto-z-yavylysya-jahlyvi-foto.html

Ракурс

У нічній пожежі під Києвом вдруге за півроку горять машини.

Цього разу вогонь у ніч на 24 вересня знищив п’ять автомобілів у житловому комплексі Paradise Avenue. Пожежа сталася у Крюківщині Києво-Святошинського району Київщини.

На відео камер спостереження, яке оприлюднив телеграм-канал «Київ Оперативний», видно постать людини, яка втікає від однієї з машин, після чого та починає палати. Згодом вогонь перекинувся на інші авто і знищив їх.

Уперше вогонь у 2021 році хазяйнував на парковці біля цього ЖК у липні. Тоді також згоріли кілька авто.

Місцеві подейкують, що машини палають не просто так, але точну причину підпалу встановить слідство. На місці працювали бійці ДСНС.