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Ракурс
Під Києвом згоріли п’ять авто - з’явилися жахливі фото

Під Києвом згоріли п’ять авто — з’явилися жахливі фото

24 вер 2021, 09:27
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У нічній пожежі під Києвом вдруге за півроку горять машини.

Цього разу вогонь у ніч на 24 вересня знищив п’ять автомобілів у житловому комплексі Paradise Avenue. Пожежа сталася у Крюківщині Києво-Святошинського району Київщини.

Пожежа на парковці під Києвом 24 вересня

На відео камер спостереження, яке оприлюднив телеграм-канал «Київ Оперативний», видно постать людини, яка втікає від однієї з машин, після чого та починає палати. Згодом вогонь перекинувся на інші авто і знищив їх.

Уперше вогонь у 2021 році хазяйнував на парковці біля цього ЖК у липні. Тоді також згоріли кілька авто.


Місцеві подейкують, що машини палають не просто так, але точну причину підпалу встановить слідство. На місці працювали бійці ДСНС.

Джерело: Ракурс


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