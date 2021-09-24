Затори у Києві. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n160634-kyyiv-skuvaly-zatory-cherez-negodu-de-ruh-uskladneno-karta.html

Ракурс

Затори в Києві утворилися в п’ятницю вранці, 24 вересня, через негоду в столиці. Рух авто зупинився на багатьох вулицях, спостерігається значна кількість аварій.

У столиці пішов потужний дощ зі шквальним вітром. Про це відомо з Google Maps.

Рух на правому березі ускладнений на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, Оболонському проспекті, вулиці Кирилівська, Наддніпрянському шосе.

Затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, вулиці Щусєва, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Нижній вал, вулиці Луговій, вулиці Глибочицькій, вулиці Січових Стрільців, вулиці В’ячеслава Чорновола, вулиці Великій Васильківській, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Володимирській.

Рух ускладнений на Гаванському, Північному, Дарницькому мостах і мостах Метро й Патона. На в’їзді на південний міст із лівого берега також фіксуються затори.

На Лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Урлівській, вулиці Здолбунівській, вулиці Анни Ахматової, Харківській шосе, проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулиці Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака, проспекті Миру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні 24 вересня оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру — вони сягатимуть 15−20 м/с, а в західній частині місцями синоптики прогнозують 25−30 м/с. Рятувальники попереджають про I рівень небезпечності — жовтий.

Джерело: Google Maps