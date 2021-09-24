Пробки в Киеве. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n160634-kiev-skovali-probki-iz-za-nepogody-gde-zastylo-dvijenie-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве образовались в пятницу утром, 24 сентября, из-за непогоды в столице. Движение авто остановилось на многих улицах, наблюдается значительное увеличение количества аварий.

В столице пошел мощный дождь со шквальным ветром. Об этом известно из Google Maps.

Движение на правом береге затруднено на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Оболонском проспекте, улице Кирилловская, Надднепрянском шоссе.

Пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, улице Щусева, улицы Юрия Ильенко, улице Нижний вал, улице Луговой, улице Глыбочицкой, улице Сечевых Стрельцов, улицы Вячеслава Черновола, улице Большой Васильковской, улице Саперно-Слободской, улице Владимирской.

Движение затруднено на Гаванском, Северном, Дарницком мостах и ​​мостах Метро и Патона. На въезде на южный мост с левого берега также фиксируются пробки.

На левом береге движение затруднено на Днепровской набережной, улице Урловской, улицы Здолбуновской, улице Анны Ахматовой, Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, улицы Раисы Окипной, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака, проспекте Мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине 24 сентября объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра — они будут достигать 15−20 м/с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25−30 м/с. Спасатели предупреждают о I уровне опасности — желтый.

Источник: Google Maps