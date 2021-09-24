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Ракурс
Под Киевом сгорели пять авто — появились ужасные фото

Под Киевом сгорели пять авто — появились ужасные фото

24 сен 2021, 09:27
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В ночном пожаре под Киевом во второй раз за полгода горят машины.

На этот раз огонь в ночь на 24 сентября уничтожил пять автомобилей в жилом комплексе Paradise Avenue. Пожар произошел в Крюковщине Киево-Святошинского района Киевской области.

Пожар на парковке под Киевом 24 сентября

На видео камер наблюдения, которое обнародовал телеграм-канал «Киев Оперативный», видно фигуру человека, убегающего от одной из машин, после чего та начинает пылать. Впоследствии огонь перекинулся на другие авто и уничтожил их.

Впервые огонь в 2021 году уничтожил авто на парковке возле этого ЖК в июле. Тогда также сгорели несколько автомобилей.


Местные говорят, что машины горят не просто так, но точную причину поджога установит следствие. На месте работали бойцы ГСЧС.

Источник: Ракурс


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