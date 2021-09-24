Под Киевом сгорели пять авто — появились ужасные фото

https://racurs.ua/n160635-pod-kievom-sgoreli-pyat-avto-poyavilis-ujasnye-foto.html

Ракурс

В ночном пожаре под Киевом во второй раз за полгода горят машины.

На этот раз огонь в ночь на 24 сентября уничтожил пять автомобилей в жилом комплексе Paradise Avenue. Пожар произошел в Крюковщине Киево-Святошинского района Киевской области.

На видео камер наблюдения, которое обнародовал телеграм-канал «Киев Оперативный», видно фигуру человека, убегающего от одной из машин, после чего та начинает пылать. Впоследствии огонь перекинулся на другие авто и уничтожил их.

Впервые огонь в 2021 году уничтожил авто на парковке возле этого ЖК в июле. Тогда также сгорели несколько автомобилей.

Местные говорят, что машины горят не просто так, но точную причину поджога установит следствие. На месте работали бойцы ГСЧС.