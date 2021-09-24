Сбой турборежима — закон об олигархах переголосуют

https://racurs.ua/n160636-sboy-turborejima-zakon-ob-oligarhah-peregolosuut-dokument.html

Ракурс

Закон об олигархах № 5599 нардепам придется переголосовывать в Верховной Раде.

В его тексте во время скандального обсуждения в зале 23 сентября допустили юридическую ошибку. Нардепы «Слуги народа», «Доверия» и «За будущее» настолько спешили, что учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

Этот вопрос срочно рассмотрел утром 24 сентября Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как оказалось, в четверг большинство учло одновременно три (№ 396, № 398, № 406) поправки к ст. 5, которые противоречат друг другу.

В этой новелле речь идет о механизме признания гражданина олигархом. Соответствующее решение комитета обнародовал в своих соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. Соответственно теперь хотят снова переголосовать ст. 5 закона. Вчера вытерли ноги о Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) вновь выносить закон на голосование, — прокомментировал нардеп коллизию.



Железняк предполагает, что закон об олигархах могут подписать не раньше начала октября.