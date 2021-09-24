Почему олигархи поддержали закон против себя, рассказал Малюська. Фото: censor.net

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Ракурс

Закон об олигархах приняла Верховная Рада 23 сентября. Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему некоторые так называемые «олигархические группы» в парламенте поддержали этот законопроект.

По его словам, в монобольшинства было достаточно голосов, чтобы принять этот закон и без такой поддержки. Об этом министр сказал в эфире «Право на власть».

Есть старое правило, которое работает в политике и вне политики: если не можешь остановить, надо возглавить. Возглавить пока не удается, поэтому они синхронно нажимают на кнопки там, где в этом необходимости нет, — сказал Малюська.

Он также рассказал, что олигархические группы пытаются изобразить из себя «ангелочков» и защитить собственные интересы.

Кто-то телепередачи создает о деолигархизации и как мы будем бороться с олигархами на своем канале, владелец которого рискует попасть в реестр. Люди делают вид, что «я не я, хата не моя», — отметил глава Минюста.

Напомним, закон об олигархах № 5599 нардепам придется переголосовывать в Верховной Раде. В его тексте во время скандального обсуждения в зале 23 сентября допустили юридическую ошибку. Нардепы «Слуги народа», «Доверия» и «За будущее» настолько спешили, что учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

Верховная Рада приняла в целом 23 сентября законопроект Владимира Зеленского об олигархах. «За» проголосовали 279 депутатов. В понедельник, 20 сентября, на согласительном совете спикер Дмитрий Разумков отказался вносить этот законопроект в повестку дня из-за того, что документ сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Его позицию поддержали представители оппозиционных фракций. Но монобольшинство настаивала на срочном рассмотрении.

Рада в первом чтении поддержала этот документ 1 июля. В сентябре он попал на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, в Раде считают, что могут рассмотреть его и без заключения европейцев. Омбудсмен Денисова увидела во многих положениях закона нарушения прав человека.