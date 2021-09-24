Эльбрус. Фото: Про Пермь

https://racurs.ua/n160642-pyatero-alpinistov-pogibli-pri-voshojdenii-na-elbrus-ih-brosil-gid.html

Ракурс

Восхождение на Эльбрус завершилось смертью для пяти альпинистов — группа из 19 человек позвала на помощь спасателей из-за внезапного шторма, однако выжить удалось не всем.

Поисковая операция велась на высоте более пяти тысяч метров. Об этом сообщает главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Спасатели работали в сложных условиях — было темное время суток, порывы ветра достигали 40−70 м/с, шел сильный мокрый снег, температура воздуха упала до −20°C, а видимость была не более метра. Альпинистов эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам.

Туристическая компания, которая организовала восхождение на Эльбрус, назвала свою версию событий. Компания рассказала, что две группы альпинистов попали в шторм на спуске с вершины, в результате чего погибли пять участников. Отмечалось, что 16 любителей сопровождали четыре профессионала.

Когда одной из участниц стало плохо, группа уже успела подняться на плато вершины — тогда девушку спустили с помощником инструктора. Внезапно погодные условия ухудшились, резко упало давление, начался шторм. Через час после спуска туристка умерла.

Остальные участники группы также начали спускаться, они были разделены на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания. Во время спуска один из альпинистов сломал ногу, еще два человека погибли от переохлаждения. Гид, который сопровождал на Эльбрусе 19 альпинистов, бросил группу.

Отмечается, что все входящие в группу альпинисты на самом деле не были профессионалами, в том числе и гид. Не исключено, что группа могла нарушить сроки, в которые должна была совершать восхождение на вершину.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек в Грузии — в результате инцидента пострадали три человека.