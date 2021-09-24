Мимо Земли пролетел астероид 2021 SP

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Ракурс

Мимо Земли 17 сентября очень близко пролетел недавно открытый астероид, обозначенный как 2021 SP.

Астероид пролетел на расстоянии 14 тыс. 107 км от центра Земли или примерно 7 тыс. 700 км от поверхности нашей планеты, сообщает издание The Watchers.

В настоящее время это ближайший к Земле пролет астероидов в этом году и десятый ближайший за все время.

Астероид 2021 обнаружили 17 сентября ученые из Паламарской обсерватории (Калифорния). Сближение произошло на скорости 14,37 км/с относительно Земли. Предполагаемый диаметр астероида составляет от 3,7 до 8,3 м.

Этот объект входит в группу астероидов, известных как аполлонцы — самую многочисленную группу околоземных астероидов. По состоянию на декабрь 2018 года известно 10 тыс. 485 аполлонцев, что составляет более 50% от всех околоземных астероидов. Почти все они пересекают орбиту Земли, а некоторые представляют угрозу из-за возможности столкновения с нашей планетой.

Всего с начала года ученые обнаружили 90 астероидов, которые пролетали мимо Земли на расстоянии менее орбиты Луны (380 тыс. км).

Напомним, недавно ученые обнаружили в Антарктиде свидетельство падения астероида, которое скрывало в себе опасность для миллионов людей.

Источник: The Watchers