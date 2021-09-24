Повз Землю пролетів астероїд 2021 SP

https://racurs.ua/ua/n160641-za-krok-vid-katastrofy-novovidkrytyy-asteroyid-proletiv-duje-blyzko-vid-zemli.html

Ракурс

Повз Землю 17 вересня дуже близько пролетів нещодавно відкритий астероїд, позначений як 2021 SP.

Астероїд пролетів на відстані 14 тис. 107 км від центру Землі або приблизно 7 тис. 700 км від поверхні нашої планети, повідомляє видання The Watchers.

Наразі це найближчий до Землі проліт астероїдів у цьому році і десятий найближчий за весь час.

Астероїд 2021 виявили 17 вересня учені з Паламарської обсерваторії (Каліфорнія). Зближення відбулося на швидкості 14,37 км/с відносно Землі. Передбачуваний діаметр астероїда становить від 3,7 до 8,3 м.

Цей об'єкт належить до групи астероїдів, відомих як аполлонці — найчисельнішої групи навколоземних астероїдів. Станом на грудень 2018 року відомо 10 тис. 485 аполлонців, що становить понад 50% від усіх навколоземних астероїдів. Майже всі вони перетинають орбіту Землі, а деякі становлять загрозу через можливість зіткнення з нашою планетою.

Загалом з початку року учені виявили 90 астероїдів, які пролітали повз Землю на відстані менше орбіти Місяця (380 тис. км).

Нагадаємо, нещодавно учені виявили в Антарктиді свідчення падіння астероїда, яке приховувало в собі небезпеку для мільйонів людей.

Джерело: The Watchers