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Ракурс
Повз Землю пролетів астероїд 2021 SP

За крок від катастрофи — нововідкритий астероїд пролетів дуже близько від Землі

24 вер 2021, 10:41
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Повз Землю 17 вересня дуже близько пролетів нещодавно відкритий астероїд, позначений як 2021 SP.

Астероїд пролетів на відстані 14 тис. 107 км від центру Землі або приблизно 7 тис. 700 км від поверхні нашої планети, повідомляє видання The Watchers.

Наразі це найближчий до Землі проліт астероїдів у цьому році і десятий найближчий за весь час.

Астероїд 2021 виявили 17 вересня учені з Паламарської обсерваторії (Каліфорнія). Зближення відбулося на швидкості 14,37 км/с відносно Землі. Передбачуваний діаметр астероїда становить від 3,7 до 8,3 м.

Цей об'єкт належить до групи астероїдів, відомих як аполлонці — найчисельнішої групи навколоземних астероїдів. Станом на грудень 2018 року відомо 10 тис. 485 аполлонців, що становить понад 50% від усіх навколоземних астероїдів. Майже всі вони перетинають орбіту Землі, а деякі становлять загрозу через можливість зіткнення з нашою планетою.

Загалом з початку року учені виявили 90 астероїдів, які пролітали повз Землю на відстані менше орбіти Місяця (380 тис. км).


Нагадаємо, нещодавно учені виявили в Антарктиді свідчення падіння астероїда, яке приховувало в собі небезпеку для мільйонів людей.

Джерело: The Watchers


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