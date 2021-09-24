Чи визнають Порошенка олігархом, вказав Малюська

https://racurs.ua/ua/n160640-chy-vyznaut-poroshenka-oligarhom-vkazav-maluska.html

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Що буде з Петром Порошенком, якщо його визнають олігархом, розповів міністр юстиції Денис Малюська. Глава Мін’юсту вказав, які обмеження чекатимуть на колишнього президента України, згідно з новим антиолігархічним законом.

Він продовжує… не позбавляється мандата народного депутата, продовжує фінансування політичної партії, продовжує володіти телеканалом. І його статки перевищують ліміт, встановлений законом, а це очевидно з його декларації. Відповідно, він потрапить у реєстр. Також будуть застосовані ряд обмежень — заборона на приватизацію, контакти з ним, окрім відкритих засідань органів державної влади, наприклад в парламенті. Звісно, що 400 нардепів не подаватимуть декларацію, що вони сиділи в залі разом з Порошенком, — зазначив Малюська в ефірі програми «Право на владу».

А якщо ми у столовій? — запитав у чиновника нардеп Желєзняк.

Якщо йде трансляція. Засідання органу з переліком учасників, або судове засідання — декларацію про контакт подавати не треба. Якщо хтось із кимось «тре» у кафе — треба подавати декларацію, — зауважив міністр.

А якщо його фракція у Мистецькому арсеналі? — запитала ведуча у Малюськи.