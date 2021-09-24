Чи буде бабине літо в жовтні – синоптики озвучили прогноз. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160639-chy-bude-babyne-lito-v-jovtni-synoptyky-ozvuchyly-prognoz.html

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Погода в Україні поки що не тішить осіннім теплом — у країну прийшли заморозки та навіть сніг. Водночас синоптики обнадіюють, що бабине літо прийде в Україну в жовтні.

Незначне потепління очікується вже найближчими вихідними — починаючи з 25 вересня до 27 вересня температура повітря знову зростатиме. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зауважила, що перше бабине літо, яке щороку припадає на період з 28−29 серпня по 11−12 вересня, вже було. Друге зазвичай приходить у жовтні.

Тому будемо сподіватися, що в жовтні воно нас не омине. У якій половині — невідомо. Бабине літо не має чітких дат. Атмосферні графіки можуть плавати, — додала Діденко.



Водночас народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у жовтні два бабиних літа. За його словами, на південь України перше бабине літо прийде 13 жовтня, а друге — 21 жовтня.

Нагадаємо, погода у Карпатах здивувала снігом — він вкрив вершину гори Піп Іван Чорногірський. Температура повітря на 8.35 ранку складає 0 °C. Разом зі снігом прийшов шквальний південно-західний вітер.