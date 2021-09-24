Придет ли бабье лето в октябре – синоптики озвучили прогноз. Фото: УП

https://racurs.ua/n160639-pridet-li-babe-leto-v-oktyabre-sinoptiki-ozvuchili-prognoz.html

Ракурс

Погода в Украине пока не радует осенним теплом — в страну пришли заморозки и даже снег. В то же время синоптики обнадеживают, что бабье лето придет в Украину в октябре.

Незначительное потепление ожидается уже в ближайшие выходные — начиная с 25 сентября до 27 сентября температура воздуха буде снова расти. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что первое бабье лето, которое ежегодно приходится на период с 28−29 августа по 11−12 сентября, уже было. Второе обычно приходит в октябре.

Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине — неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать, — добавила Диденко.



В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в октябре два бабьих лета. По его словам, на юг Украины первое бабье лето придет 13 октября, а второе — 21 октября.

Напомним, погода в Карпатах удивила снегом — он покрыл вершину горы Поп Иван Черногорский. Температура воздуха на 8.35 утра составляет 0 °C. Вместе со снегом пришел шквальный юго-западный ветер.