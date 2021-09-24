Коронавирус у детей. Фото: istock

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Коронавирус у детей чаще переходит в длительную форму. Симптомы заболевания у этой возрастной группы сохраняются более 12 недель после инфицирования.

От «длительного ковида» страдают более 11% детей. Об этом сообщает Times of Israel.

Опрос родителей 13 тыс. 864 детей в возрасте от трех до 18 лет, которые одолели коронавирус, выявил, что 11,2% имели симптомы длительного коронавируса.

К симптомам длительного ковида относятся нарушения когнитивных способностей (мышление, память), проблемы с психическим здоровьем (депрессивные и тревожные состояния), недостаточность функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также ряд осложнений на другие органы.

Через полгода после заражения симптомы постковидного синдрома сохранились у 1,8% детей младше 12 лет и 4,6% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Исследователи пришли к выводу, что риск длительного COVID-19 повышается с возрастом. В частности, шансов получить такое положение больше у тех, кто при постановке диагноза «коронавирусная инфекция» имел признаки этого заболевания. Однако и среди бессимптомных больных детей 3,5% «заработали» постковидний синдром позже.

Отмечается, что респондентов опрашивали врачи, но диагноз при этом не ставили. Поэтому высока вероятность, что в данные исследования закрались ошибки и неточности.

Например, некоторые симптомы могут быть связаны не с заболеванием, а со стрессом: из-за локдауна, военных действий и общей негативной атмосферой. Однако израильские медики считают, что результаты их работы должны служить достаточным основанием для углубленного изучения проблемы.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация против коронавируса станет доступной и для детей. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech готовится к подаче заявки на одобрение вакцины против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Источник: Times of Israel