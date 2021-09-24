Карпаты. Фото: istock

https://racurs.ua/n160637-karpaty-zamelo-snegom-video.html

Ракурс

Погода в Карпатах удивила снегом — он покрыл вершину горы Поп Иван Черногорский. Температура воздуха на 8.35 утра составляет 0 °C.

Вместе со снегом пришел шквальный юго-западный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Порывы ветра достигают 30 м/с, видимость ограничена до 70 метров. Наблюдается мелкий дождь со снежной крупой, спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье. Объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности I — желтый.

По данным Gismeteo, 24 сентября ночью на западе, днем ​​в Украине порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в западных областях местами 25−30 м/с. Местами скорость ветра достигнет 30 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Карпатах удивила первым снегом. На одной из самых высоких вершин карпатских гор — горе Поп Иван Черногорский — ограниченная видимость, спасательный пост полностью заснежило.

Источник: Facebook, Gismeteo