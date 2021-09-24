Карпати. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160637-karpaty-zamelo-snigom-video-negody.html

Ракурс

Погода у Карпатах здивувала снігом — він вкрив вершину гори Піп Іван Чорногірський. Температура повітря на 8.35 ранку складає 0 °C.

Разом зі снігом прийшов шквальний південно-західний вітер. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Пориви вітру досягають 30 м/с, видимість обмежена до 70 метрів. Спостерігається дрібний дощ зі сніжною крупою, рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходу у високогір’я. Оголошено штормове попередження, рівень небезпечності I — жовтий.

За даними Gismeteo, 24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15−20 м/с, у західних областях місцями 25−30 м/с. Місцями швидкість вітру сягатиме 30 м/с.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Карпатах здивувала першим снігом. На одній із найвищих вершин карпатських гір — горі Піп Іван Чорногірський — обмежена видимість, рятувальний пост повністю засніжило.

Джерело: Facebook, Gismeteo