Коронавірус у дітей. Фото: istock

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Коронавірус у дітей частіше переходить у тривалу форму. Симптоми захворювання в цієї вікової групи зберігається понад 12 тижнів після інфікування.

Від «довгого ковіду» страждають понад 11% дітей. Про це повідомляє Times of Israel.

Опитування батьків 13 тис. 864 дітей віком від трьох до 18 років, які подолали коронавірус, виявило, що 11,2% мали симптоми тривалого коронавірусу.

До симптомів тривалого ковіду належать порушення когнітивних здібностей (мислення, пам’ять), проблеми з психічним здоров’ям (депресивні і тривожні стани), недостатність функцій дихальної та серцево-судинної систем, а також низка ускладнень на інші органи.

Через півроку після зараження симптоми постковідного синдрому зберігалися в 1,8% дітей молодше 12 років і 4,6% підлітків у віці від 12 до 18 років.

Дослідники дійшли висновків, що ризик тривалого COVID-19 підвищується з віком. Зокрема, шансів отримати такий стан більше в тих, хто під час постановки діагнозу «коронавірусна інфекція» мав ознаки цього захворювання. Однак і серед безсимптомних хворих дітей 3,5% «заробили» постковідний синдром пізніше.

Наголошується, що респондентів опитували лікарі, але діагноз при цьому не ставили. Тому висока ймовірність, що в дані дослідження закралися помилки й неточності.

Наприклад, деякі симптоми можуть бути пов’язані не із захворюванням, а зі стресом: через локдауни, військові дії та загальну негативну атмосферу. Однак ізраїльські медики вважають, що результати їхньої роботи повинні слугувати достатньою підставою для поглибленого вивчення проблеми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація проти коронавірусу стане доступною і для дітей. Німецька біотехнологічна компанія BioNTech готується до подання заявки на схвалення вакцини проти коронавірусу для дітей від 5 до 11 років.

Джерело: Times of Israel