Признают ли Порошенко олигархом, указал Малюська

https://racurs.ua/n160640-priznaut-li-poroshenko-oligarhom-ukazal-maluska.html

Ракурс

Что будет с Петром Порошенко, если его признают олигархом, рассказал министр юстиции Денис Малюська. Глава Минюста отметил, какие ограничения будут ждать бывшего президента Украины, согласно новому антиолигархическому закону.

Он продолжает… не лишается мандата народного депутата, продолжает финансирование политической партии, продолжает владеть телеканалом. И его состояние превышает лимит, установленный законом, а это видно из его декларации. Соответственно, он попадет в реестр. Также будут применены ряд ограничений — запрет на приватизацию, контакты с ним, кроме открытых заседаний органов государственной власти, например в парламенте. Конечно, 400 нардепов не будут подавать декларацию, что они сидели в зале вместе с Порошенко, — отметил Малюська в эфире программы «Право на власть».

А если мы в столовой? — спросил чиновника нардеп Железняк.

Если идет трансляция. Заседание органа власти с указанием участников, или судебное заседание — декларацию о контакте подавать не надо. Если кто-то с кем-то «трет» в кафе — надо подавать декларацию, — отметил министр.

А если его фракция в Художественном арсенале? — спросила ведущая у Малюська.