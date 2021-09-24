Ельбрус. Фото: Про Пермь

https://racurs.ua/ua/n160642-p-yatero-alpinistiv-zagynuly-pid-chas-shodjennya-na-elbrus-yih-kynuv-gid.html

Ракурс

Сходження на Ельбрус завершилося смертю для п’ятьох альпіністів — група з 19 осіб запросила допомогу рятувальників через раптовий шторм, однак вижити вдалося не всім.

Пошукова операція велася на висоті понад п’ять тисяч метрів. Про це повідомляє головне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

Рятувальники працювали в складних умовах — був темний час доби, пориви вітру досягали 40−70 м/с, йшов сильний мокрий сніг, температура повітря впала до −20°C, а видимість була не більше метра. Альпіністів евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам.

Туристична компанія, яка організувала сходження на Ельбрус, назвала свою версію подій. Компанія розповіла, що дві групи альпіністів потрапили в шторм на спуску з вершини, унаслідок чого загинуло п’ять учасників. Зазначалося, що 16 любителів супроводжували чотири професіонали.

Коли однієї з учасниць стало погано, група вже встигла піднятися на плато вершини — тоді дівчину спустили з помічником інструктора. Раптово погодні умови погіршилися, різко впав тиск, почався шторм. Через годину після спуску туристка померла.

Решта учасників групи також почали спускатися вниз, вони були розділені на «швидких» і «повільних», щоб уникнути масового замерзання. Під час спуску один з альпіністів зламав ногу, ще двоє людей загинули від переохолодження. Гід, який супроводжував на Ельбрусі 19 альпіністів, кинув групу.

Наголошується, що всі вхідні в групу альпіністи насправді не були професіоналами, зокрема й гід. Не виключено, що група могла порушити терміни, у які повинна була здійснювати сходження на вершину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек у Грузії — унаслідок інциденту постраждали троє людей.