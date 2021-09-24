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Ракурс
ЕС обновил список стран «зеленой» карантинной зоны — что ждет туристов из Украины

ЕС обновил список «зеленой» карантинной зоны — что ждет туристов из Украины

24 сен 2021, 11:01
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Карантин в Евросоюзе пока не влияет на украинских туристов. Украина остается в списке стран с низким уровнем распространения коронавируса. Совет ЕС вычеркнул из списка стран «зеленой» зоны Молдову, Боснию и Герцеговину, но внесла Чили, Кувейт и Руанду.

Перечень, в котором сейчас находится 14 стран, начал действовать с 23 сентября. С этого дня государствам ЕС и Шенгенской зоны рекомендовано постепенно отменить ограничения на поездки всех жителей стран из списка, сообщает пресс-служба совета Европейского Союза.

Включение в «зеленый список» не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Окончательное решение о внесении Украины в национальные «зеленые перечни» государства-члены ЕС принимают самостоятельно.

10 сентября Совет ЕС рекомендовал странам-членам разрешить путешествия для граждан из Уругвая и ограничить поездки из Албании, Армении, Азербайджана, Брунея, Японии и Сербии.

По состоянию на 24 сентября в перечень безопасных третьих стран, для граждан которых рекомендуют позволить туристические путешествия в Европейский Союз входят:

Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер, на основе которого каждое государство-член устанавливает, в какую «зону риска» относить ту или иную страну и на каких условиях впускать иностранных туристов.

14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.


Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

Источник: Ракурс


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