Заболеваемость COVID — в антилидерах Киев и восемь областей (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n160645-zabolevaemost-covid-v-antiliderah-kiev-i-vosem-oblastey-tablica.htmlРакурс
Уровень заболеваемости в Украине составляет 181 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Стало известно, какие области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19:
Киев,
Днепропетровская область,
Донецкая область,
Киевская область,
Луганская область,
Николаевская область,
Харьковская область,
Херсонская область,
Черкасская область.
Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области — 411 на 100 тыс. населения, Черновицкой — 382, Тернопольской — 247, Харьковской — 262, Киеве — 166.
Также в столице превышена динамика уровня госпитализаций — 50,2% при норме 50%. Кроме этого три дня подряд превышены показатели динамики уровня госпитализаций в пяти областях:
Днепропетровской области — 55,7%,
Донецкой области — 88,8%,
Харьковской области — 54,5%,
Херсонской области — 52,1%,
Черкасской области — 147,1%.
Показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, не превышен ни в одном регионе.