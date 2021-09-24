Заболеваемость COVID - в антилидерах Киев и восемь областей

https://racurs.ua/n160645-zabolevaemost-covid-v-antiliderah-kiev-i-vosem-oblastey-tablica.html

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Уровень заболеваемости в Украине составляет 181 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Стало известно, какие области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19:

Киев,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Киевская область,

Луганская область,

Николаевская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черкасская область.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области — 411 на 100 тыс. населения, Черновицкой — 382, Тернопольской — 247, Харьковской — 262, Киеве — 166.

Также в столице превышена динамика уровня госпитализаций — 50,2% при норме 50%. Кроме этого три дня подряд превышены показатели динамики уровня госпитализаций в пяти областях:

Днепропетровской области — 55,7%,

Донецкой области — 88,8%,

Харьковской области — 54,5%,

Херсонской области — 52,1%,



Черкасской области — 147,1%.

Показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, не превышен ни в одном регионе.