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Ракурс
Заболеваемость COVID - в антилидерах Киев и восемь областей

Заболеваемость COVID — в антилидерах Киев и восемь областей (ТАБЛИЦА)

24 сен 2021, 11:12
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Уровень заболеваемости в Украине составляет 181 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Стало известно, какие области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19:

  • Киев,

  • Днепропетровская область,

  • Донецкая область,

  • Киевская область,

  • Луганская область,

  • Николаевская область,

  • Харьковская область,

  • Херсонская область,

  • Черкасская область.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области — 411 на 100 тыс. населения, Черновицкой — 382, Тернопольской — 247, Харьковской — 262, Киеве — 166.

Также в столице превышена динамика уровня госпитализаций — 50,2% при норме 50%. Кроме этого три дня подряд превышены показатели динамики уровня госпитализаций в пяти областях:

  • Днепропетровской области — 55,7%,

  • Донецкой области — 88,8%,

  • Харьковской области — 54,5%,

  • Херсонской области — 52,1%,


  • Черкасской области — 147,1%.

Показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, не превышен ни в одном регионе.

Источник: Ракурс


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