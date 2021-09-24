Діти. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160647-ranishe-dity-i-nemovlyata-tak-chasto-ne-hvorily-infekcionist-pro-novu-covid-hvylu.html

Ракурс

Коронавірус в Україні спалахнув знову, і на цей раз спостерігається нетипова тенденція — підвищена захворюваність серед дітей та малюків.

Про ситуацію із коронавірусом у дітей розповів інфекціоніст Віктор Петров в ефірі «Україна 24».

За його словами, часто хворіють зовсім малюки — діти до року. Також багато хворих серед дітей, які ходять до садочків, і вже стоїть питання про їх закриття, тому що майже половина дітей відсутні на заняттях.

Це говорить про те, що наближається досить серйозна ситуація з обмеженням навчання й карантинними заходами в навчальних закладах, — сказав експерт.

Лікар уточнив, що мова йде саме про захворюваність на коронавірус, а не сезонними вірусними інфекціями. Він наголосив, що коронавірус — це хвороба, яка вимагає підтвердження тестом на антиген або ПЛР. І мова йде про те, що переважна більшість хворих на туберкульоз дітей хворіють саме на COVID.

Цього не спостерігалося на початку епідемії, ми бачили, що боліло набагато більше дорослих. Зараз ми бачимо, що мутації вірусу привели до зростання епідемічного потенціалу вірусу, — додав інфекціоніст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у дітей частіше переходить у тривалу форму. Симптоми захворювання в цієї вікової групи зберігається понад 12 тижнів після інфікування.