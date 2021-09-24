У «Слузі народу» назвали Лещенка паразитом «Укрзалізниці». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160648-u-sluzi-narodu-nazvaly-leschenka-parazytom-ukrzaliznyci.html

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Сергій Лещенко, колишній член наглядової ради «Укрзалізниці», може знову повернутися на посаду.

Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що державний бюджет перетворюється на засіб утримання Лещенка.

Поясніть, чому поновлено контракт щодо його повернення в наглядову раду «Укрзалізниці»? 300 тис. в місяць цей паразит отримував з держбюджету. Він не фахівець у залізничних дорогах, це ганьба! — звернувся нардеп до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Натомість прем'єр сказав, що детальної відповіді потрібно чекати від міністра інфраструктури Олександра Кубракова. За словами Шмигаля, кандидатури членів наглядових рад погоджує саме він. У відомстві вже прокоментували можливе повернення Лещенка.

Позиція міністра полягає в тому, що він має право вносити кандидатуру, яку може розглянути уряд. Тобто ця кандидатура подана на розгляд номінаційному комітету. Відбудеться призначення або не призначення згідно з регламентом діяльності Кабінету міністрів, — прокоментував ситуацію заступник Кубракова Василь Шкураков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів припинив повноваження голови та трьох членів наглядової ради «Укрзалізниці». Уряд вирішив не продовжувати контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Їхні повноваження припинені 21 вересня.