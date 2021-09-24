Івасюка повісили мертвим - екс-прокурор про фальсифікацію смерті митця

https://racurs.ua/ua/n160649-ivasuka-povisyly-mertvym-eks-prokuror-pro-falsyfikaciu-smerti-mytcya.html

Ракурс

Смерть Володимира Івасюка, відомого українського композитора й автора «Червоної рути», знову привернула увагу українців. За словами колишнього заступника генерального прокурора Миколи Голомші, повторне розслідування обставин загибелі Івасюка спростувало версію про самогубство.

30-річної давності справу Івасюка підняли. За той час встановили фальсифікацію доказів лікування. Фальсифікація була досить похабною: симптоматика була одна, а ліки — інші. Ми встановили, що його було повішено мертвим, — зазначив Голомша у програмі «Право на владу».

Поновлене через багато років слідство у справі, за словами екс-прокурора, дійшло до висновку, що він не вчиняв самогубство.

Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року, того ж дня його батьки подали заяву до міліції, але дієвих заходів вжито не було. Пошуки велися з 27 квітня до 11 травня. Тіло Івасюка випадково виявив 18 травня солдат, який наштовхнувся на напівзавислий-напіввертикальний труп людини. Слідство висунуло версію, що Володимир ще не набув душевної рівноваги після лікування у Львівській обласній психіатричній лікарні й покінчив життя самогубством. У 2015 році екс-прокурор Львівської області Роман Федик заявив, що Івасюк був убитий «співробітниками КДБ». У 2019 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дійшов висновку, що Івасюк фізично ніяк не зміг би вчинити самогубство, для цього потрібно декілька людей. Була проведені кілька слідчих експериментів, які довели, що навіть фізично сильний чоловік не міг скоїти аналогічне самогубство, як Івасюк.

Один з лікарів зазначив, що тіло покійника, перебуваючи тривалий час у лісі, не могло просто так залишитися неушкодженим, а діагноз «неврастенія, астено-депресивний синдром» — не є душевною хронічними хворобами, які впливають на дієздатність особи. Також заявлялося, що Івасюка змусили лікуватися в психіатричній лікарні.

Нагадаємо, раніше судові експерти дійшли до висновку, що Володимир Івасюк не вчиняв самогубство. 40 років офіційною версією загибелі відомого композитора вважалося самогубство. Нині фахівці провели експертизу і слідчий експеримент у лісі під Львовом, де знайшли Івасюка повішеним. Вдалося встановити, що сам композитор не зміг би повіситися фізично. КДБ вигадало й активно проштовхувало версію причини замаскованого під суїцид вбивства — композитор нібито страждав від психічної хвороби.