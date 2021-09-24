«Рецептом» створення коктейлів антитіл від COVID-19 поділилися вчені

вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160650-receptom-stvorennya-kokteyliv-antytil-vid-covid-19-podilylysya-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття завдяки карті спайкового білка коронавірусу вдалося зробити вченим.

Дослідники прорахували, як людські антитіла зв’язуються з SARS-CoV—2, що допомогло створити ефективний коктейль антитіл для вакцини. Про це повідомляє Імунологічний інститут Ла-Хойя (США).

На «карту» були нанесені сотні антитіл, отриманих із понад 50 різних організацій з усього світу. Фахівці описали ефективність кожного антитіла і згрупували їх у «спільноти» залежно від того, де вони з'єднуються з вірусним білком.

Вчені виявили три різні групи антитіл, стійких до мутацій у спайковому білку SARS-CoV—2. Ці антитіла можуть націлюватися на вразливі ділянки спайкового білка навіть коли він мутує. Відповідно, ці групи є основою для вибору стійких коктейлів антитіл для лікування COVID-19.

Ключова ділянка на спайковому білку — домен зв’язування рецепторів (RBD, receptor-binding-domain), і вченим потрібно було знайти антитіла, націлені на його консервативні ділянки, які настільки важливі для життєвого циклу вірусу, щоби він не зміг функціонувати у випадку їхньої мутації. Троє антитіл зі спільнот виявилися особливо стійкими до мутацій в RBD.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені зі Стенфордського університету запевняють, що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом.