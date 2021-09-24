Клад. Фото: N+

https://racurs.ua/n160656-klad-drevnih-rimskih-monet-nashli-pod-vodoy-dayvery-v-ispanii-foto.html

Ракурс

Клад римских золотых монет удалось найти дайверами в бухте испанского города Хавеа.

Подводные археологические работы позволили собрать коллекцию из 53 золотых монет конца IV — начала V веков нашей эры. О находке сообщил Университет Аликанте.

Дайверы-любители Луис Ленс и Сесар Химено случайно нашли на морском дне в бухте Портитксоль одну из крупнейших коллекций древнеримских золотых монет, которые когда-либо были обнаружены в Испании.

Изначально они обнаружили всего восемь монет, после чего обратились в Генеральное управление по культуре и наследию. Дальнейшие работы велись археологами из Университета Аликанте и подводной бригадой Гражданской гвардии Испании.

Общими усилиями был обнаружен клад из 53 монет, который пролежал в море более 1 тыс. 500 лет, а также три медных гвоздя и остатки свинца, которые могли быть частью сундука. Отлично сохранившиеся артефакты, возможно, были намеренно спрятаны из-за постоянных грабежей.

Ученые из Университета Аликанте отметили, что артефакты в настолько хорошем состоянии, что можно прочесть надписи на большинстве из них и определить принадлежность к разным периодам правления римских императоров: Валентиниан I (n = 3), Валентиниан II (n = 7), Феодосий I (n = 15), Флавий Аркадий (n = 17) и Гонорий (n = 10). Одна монета осталась неопознанной.

Археологи отметили, что эта находка предоставит множество новой информации для понимания заключительной фазы существования Западной Римской империи. В дальнейшем монеты будут отреставрированы и выставлены в Музее археологии и этнографии в Хавеа.

Напомним, ранее мы сообщали, что сокровище в Польше удалось раскопать охотнику за сокровищами Пшемыславу Витковскому. Он нашел на кукурузном поле серебряные монеты, отчеканенные более 1 тыс. 100 лет назад.