Премию имени Мирослава Скорика установила Рада

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Премию имени Мирослава Скорика за весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины установила Верховная Рада на заседании 24 сентября. Проект закона № 5767 поддержали в целом 306 народных депутатов.

Государственная премия имени Мирослава Скорика будут предоставлять за весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины и внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческие деятельности. В пояснительной записке к проекту закона указано, что цель премии им. Скорика — способствовать развитию украинского музыкального искусства, популяризации творчества отечественных музыкантов.

Присуждение премии привлечет внимание общества к авторам и произведениям украинского современного музыкального искусства, которые… достойно представляют украинскую культуру в европейском и мировом культурном процессе как его неотъемлемую составляющую, — сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, Мирослав Скорик — выдающийся композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины 2006−2010 годов, художественный руководитель Киевской оперы.