Платная трансляция и рекордные гонорары – все о бое Усика и Джошуа

https://racurs.ua/n160658-platnaya-translyaciya-i-rekordnye-gonorary-vse-o-boe-usika-i-djoshua.html

Ракурс

Бой Усик — Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. Бой начнется после 22.00, ориентировочно ближе к полуночи.

Интернет-портал Total Sportal опубликовал данные о деньгах, которые заработают оба боксера. Александр Усик и Джошуа могут получить около 20 млн фунтов.

Гарантированная сумма денег для Джошуа за бой составляет 10 млн фунтов. Дополнительную сумму британский боксер может получить в зависимости от того, сколько людей приобретут право на просмотр поединка.

В то же время Александр Усик за бой гарантированно получит 3 млн фунтов. Еще 1−2 млн фунтов спортсмен может получить в зависимости от количества приобретенных PPV поединка.

Украинец попытается получить чемпионские пояса, которыми владеет британец — WBA Super, WBO, IBF и IBO. Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.

В Украине бой можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO. Трансляция поединка будет платной. За 29 грн бой можно будет посмотреть тем, у кого уже подключены подписки «Максимальная» или «Спорт». За 49 грн бой будет доступен для просмотра по предварительному заказу для тех, у кого не оформлена ни одна из этих подписок, а за 99 грн — при покупке в день боя.

Результат поединка будет известен после 12 раундов, если один из боксеров не победит досрочно. Если же судьи засчитают ничью, то все титулы останутся у британца.

Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провел в октябре 2020 года, победив единогласным решением судей британца Дерека Чисору. На счету Александра 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях. Джошуа выиграл 24 поединка (22 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Источник: Total Sportal