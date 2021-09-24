Восстановить публичные казни пообещали талибы

Талибы недавно захватили власть в Афганистане, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n160659-vosstanovit-publichnye-kazni-poobeschali-taliby.html

Ракурс

В Афганистане, в котором недавно вновь захватило власть движение «Талибан», восстановят казни и ампутацию конечностей, которые когда-то проводили на спортивном стадионе Кабула.

Хотя, возможно, на этот раз выполнения таких приговоров уже не будет осуществляться публично. Об этом заявил один из лидеров «Талибана» мулла Нуруддин Тураби, который теперь руководит тюрьмами, сообщает агентство Associated Press.

Все критикуют нас за казни на стадионе, но мы ничего не говорили об их законах и наказаниях, — подчеркнул Тураби, выступая в Кабуле. — Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и принимать законы на основе Корана.

В прошлый раз талибы контролировали Кабул в период с 1996 по 2001 годы. Тогда осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять «кровавые деньги» и позволить преступнику остаться в живых.

Осужденным за кражу тогда ампутировали руки и/или ноги — в зависимости от степени тяжести преступления. Судебные процессы и осуждения тогда редко были публичными, а судебная власть была отдана исламским священнослужителям, знания которых о законе ограничивалось религиозными запретами.

По словам Тураби, теперь преступления будут рассматривать в суде, в том числе женщины, однако основой законов Афганистана будет Коран.

Источник: Associated Press