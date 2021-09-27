ДНР. Фото: Газета ру

https://racurs.ua/ua/n160773-suputnyk-ne-dopomig-v-dnr-krytychna-sytuaciya-z-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавірус в так званій «ДНР» призводить до краху медичної системи — зі стаціонарів виписують пацієнтів, а відділення переобладнують під хворих на коронавірус.

Існує проблема з постачанням кисню і жорсткий дефіцит машин «швидкої». Про це повідомив учасник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що медикаменти в аптеках є, але ціни на них невиправдано дорогі. Наразі в маріонеткових республіках закривають ринки через спалах коронавірусу, діти в Донецьку з п’ятниці пішли на канікули. Зазначається, що крім сезонного чинника, такий різкий сплеск «корони» обумовлений ще й політикою.

Це, в першу чергу, — масові агітаційні заходи «Єдиної Росії» під час передвиборчої кампанії в Держдуму в ОРДЛО без будь-яких епідемічних обмежень. Друге — сам процес виборів і вивіз майже 50 тис. людей в задушливих автобусах на виборчі дільниці в Росію, і голосування в так званих інфоцентрах на території ОРДЛО. І третій чинник — повернення з Криму і російських курортів заробітчан з Донбасу, — розповів Гармаш.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія тестує на жителях ОРДЛО свою сумнівну вакцину Sputnik Light — однокомпонентного двійника вакцини Sputnik V. У такий спосіб людей, які очікують, що їм будуть вводити заздалегідь широко розрекламовану окупантом вакцину Sputnik V, вводять в оману.