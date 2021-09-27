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Ракурс
ДНР. Фото: Газета.ру

«Спутник» не помог — в «ДНР» критическая ситуация с коронавирусом

27 сен 2021, 12:26
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Коронавирус в так называемой «ДНР» приводит к краху медицинской системы — из стационаров выписывают пациентов, а отделения переоборудуют под больных коронавирусом.

Существует проблема с поставками кислорода и жесткий дефицит машин «скорой помощи». Об этом сообщил учасник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Сообщается, что медикаменты в аптеках есть, но цены на них неоправданно дорогие. На данный момент в марионеточных республиках закрывают рынки из-за вспышек коронавируса, дети в Донецке с пятницы ушли на каникулы. Отмечается, что кроме сезонного фактора, такой резкий всплеск «короны» обусловлен еще и политикой.


Это, в первую очередь, — массовые агитационные мероприятия «Единой России» в ходе предвыборной кампании в Госдуму в ОРДЛО. Естественно, без каких-либо эпидемических ограничений. Второе — сам процесс выборов и вывоз почти 50 тыс. людей в душных автобусах на избирательные участки в Россию, и голосования в так называемых инфоцентрах на территории ОРДЛО. И третий фактор — возвращение из Крыма и российских курортов заробитчан с Донбасса, — рассказал Гармаш.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия тестирует на жителях ОРДЛО свою сомнительную вакцину Sputnik Light — однокомпонентного двойника вакцины Sputnik V. Таким образом людей, ожидающих, что им будут вводить заранее широко разрекламированную оккупантом вакцину Sputnik V, вводят в заблуждение.

Источник: Ракурс


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