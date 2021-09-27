ДНР. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n160773-sputnik-ne-pomog-v-dnr-kriticheskaya-situaciya-s-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус в так называемой «ДНР» приводит к краху медицинской системы — из стационаров выписывают пациентов, а отделения переоборудуют под больных коронавирусом.

Существует проблема с поставками кислорода и жесткий дефицит машин «скорой помощи». Об этом сообщил учасник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Сообщается, что медикаменты в аптеках есть, но цены на них неоправданно дорогие. На данный момент в марионеточных республиках закрывают рынки из-за вспышек коронавируса, дети в Донецке с пятницы ушли на каникулы. Отмечается, что кроме сезонного фактора, такой резкий всплеск «короны» обусловлен еще и политикой.

Это, в первую очередь, — массовые агитационные мероприятия «Единой России» в ходе предвыборной кампании в Госдуму в ОРДЛО. Естественно, без каких-либо эпидемических ограничений. Второе — сам процесс выборов и вывоз почти 50 тыс. людей в душных автобусах на избирательные участки в Россию, и голосования в так называемых инфоцентрах на территории ОРДЛО. И третий фактор — возвращение из Крыма и российских курортов заробитчан с Донбасса, — рассказал Гармаш.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия тестирует на жителях ОРДЛО свою сомнительную вакцину Sputnik Light — однокомпонентного двойника вакцины Sputnik V. Таким образом людей, ожидающих, что им будут вводить заранее широко разрекламированную оккупантом вакцину Sputnik V, вводят в заблуждение.