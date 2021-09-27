Подстригать бороды запретили в Афганистане

Талибы запретили подстригать бороды мужчинам, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n160774-podstrigat-borody-zapretili-v-afganistane.html

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В Афганистане движение «Талибан» запретило барбершопам брить или подстригать бороды, мотивируя это тем, что такая практика противоречит нормам шариата.

Запрет касается парикмахерских афганской провинции Гильменд, однако

некоторые барбершопы в Кабуле также заявили, что получили подобный приказ. Об этом сообщает BBC.

Всех, кто нарушит этот запрет, накажут, заявляют в религиозной полиции «Талибана».

«Один из них (боевиков „Талибана“ — ред.) сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы поймать нас», — рассказал один из владельцев барбершопа в Кабуле на условиях анонимности.

Отмечается, что владельцы парикмахерских жалуются на трудные времена для их бизнеса, начавшиеся после захвата власти талибами.

Клиенты не бреют бороды, потому что не хотят, чтобы их атаковали бойцы «Талибана» на улицах. Они хотят раствориться в толпе и выглядеть, как они (талибы — ред.), — рассказал парикмахер из города Герат. — Никто не заботится о своем стиле или прическе.

Во время прошлого пребывания талибов у власти в Афганистане (1996−2001 годы), они также настаивали, чтобы все мужчины отращивали бороды.

Напомним, талибы недавно пообещали восстановить публичные казни и отрубание конечностей в Афганистане.

Источник: BBC